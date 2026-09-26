“Blu Friday”, controlli straordinari della Polizia contro guida pericolosa e schiamazzi notturni

Controlli straordinari della Polizia di Stato nel fine settimana nell’ambito dell’operazione denominata “Blu Friday”, disposta per contrastare la guida non conforme alle norme del Codice della strada e i fenomeni di disturbo della quiete pubblica legati soprattutto alla circolazione notturna di motocicli particolarmente rumorosi.

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L’attività è stata predisposta a seguito delle indicazioni emerse dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Chiara Armenia, che ha affrontato anche il tema dell’aumento degli incidenti mortali sulle strade del Siracusano e delle condotte di guida pericolose.

Il questore Aldo Fusco ha quindi pianificato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e garantire una maggiore presenza delle forze di polizia nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni segnalati dai cittadini.

Controlli alla Pizzuta

Nella serata di ieri, le pattuglie della Polizia di Stato, insieme al personale della Polizia Municipale, hanno effettuato controlli mirati soprattutto nel quartiere residenziale della Pizzuta, dove in passato sono stati segnalati schiamazzi notturni e passaggi ripetuti di veicoli rumorosi, oltre a corse tra mezzi.

Gli interventi hanno riguardato sia la prevenzione sia l’accertamento di eventuali violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

Nel corso del servizio sono state identificate 14 persone e controllati 37 veicoli. Gli agenti hanno elevato tre sanzioni amministrative, relative in particolare alla mancata revisione dei mezzi e alla mancata copertura assicurativa. Due veicoli sono stati sequestrati.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone della movida giovanile, per contrastare i comportamenti di guida pericolosi e le condotte che possono arrecare disturbo ai residenti.

Due persone segnalate per droga

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti hanno inoltre segnalato alla competente Autorità amministrativa due persone per uso personale di sostanza stupefacente.

A una delle due persone è stata anche ritirata la patente di guida, come previsto dalla normativa vigente.

Controlli anche a Lentini

Un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato a Lentini dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

Nel corso dell’attività sono state identificate 134 persone e controllati 61 veicoli.

Gli operatori hanno inoltre elevato una sanzione amministrativa per la mancata revisione del mezzo.

I servizi di controllo continueranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di prevenire le condotte pericolose alla guida e garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate dalla movida e dalla circolazione notturna.