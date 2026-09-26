Etna, nuova emissione di cenere: allerta rossa per i voli

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Nuova emissione di cenere in corso sull’Etna. Secondo il bollettino VONA per l’aviazione, emesso dall’INGV, la nube vulcanica ha raggiunto un’altezza stimata di circa 4 chilometri ed è diretta verso Sud.

Una traiettoria che porta la nube verso l’area dell’aeroporto. Il fenomeno è monitorato costantemente attraverso le telecamere di sorveglianza, sia nel visibile sia nell’infrarosso termico.

Per l’aviazione è stato emesso livello di allerta rosso, mentre prosegue il monitoraggio dell’attività del vulcano.