Treni, stop sulla Catania-Siracusa per quattro mesi: ecco perché

La linea ferroviaria tra Catania Aeroporto Fontanarossa e Siracusa sarà chiusa dalle 23 del 30 settembre fino al 31 gennaio. Stesso provvedimento per la tratta Catania-Caltagirone. Trenitalia ha programmato una serie di modifiche alla circolazione per consentire importanti lavori di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura.

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Sulla relazione Messina-Catania-Siracusa, tutti i treni programmati saranno cancellati e sostituiti con autobus tra Catania e Siracusa. L’interscambio tra treno e bus è previsto a Catania Centrale, con un’eccezione per il regionale R 5381, in partenza da Messina alle 5.10, per il quale il bus diretto a Siracusa partirà da Catania Aeroporto Fontanarossa.

Modifiche anche per gli Intercity Giorno e Intercity Notte delle relazioni Milano/Roma-Siracusa: i collegamenti saranno cancellati nella tratta Catania/Messina-Siracusa e sostituiti con autobus. Alcuni servizi subiranno cancellazioni parziali già nella giornata del 30 settembre.

Gli interventi sulla linea

Il programma dei lavori è particolarmente articolato. Nell’ambito del bypass ferroviario di Augusta, intervento finanziato anche con fondi PNRR, sarà realizzato un nuovo sottovia stradale in corrispondenza della linea ferroviaria, destinato a garantire la continuità della viabilità locale e il collegamento con la viabilità litoranea di contrada Costa Pisone.

Proseguiranno inoltre i lavori per la Variante Gornalunga, nella tratta Bicocca-Lentini Diramazione, progettata per aumentare sicurezza, affidabilità e resilienza della linea anche in caso di eventi meteorologici intensi. Previsti anche interventi di adeguamento tecnologico e impiantistico della galleria Valsavoia.

Il piano comprende il consolidamento di 1.650 metri di linea tra Bicocca e Lentini Diramazione e di altri 700 metri tra Augusta e Priolo, oltre agli interventi sulla galleria Augusta. Saranno inoltre posati e messi in servizio 30 chilometri di fibra ottica tra Siracusa e Augusta e rinnovati, con risanamento, 25 chilometri di linea tra Lentini Diramazione e Augusta.

L’investimento complessivo ammonta a circa 215 milioni di euro e coinvolgerà circa 250 tra operai, tecnici e personale specializzato di RFI e delle imprese appaltatrici.

Bus al posto dei treni anche tra Catania e Caltagirone

Sulla tratta Catania Centrale-Caltagirone Centrale tutti i treni saranno cancellati e sostituiti con autobus. Il collegamento tra Caltagirone e Gela è già effettuato con bus a causa della chiusura della linea ferroviaria e il servizio sarà rimodulato per i collegamenti PA801, PA805, PA802 e PA804.

Alcuni regionali modificheranno inoltre il proprio orario: si tratta dei treni R 12982, R 5395 e R 21801.

RFI avverte infine che i tempi di percorrenza degli autobus potranno aumentare a causa del traffico stradale e che la disponibilità di posti potrebbe essere inferiore rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus sarà consentito il trasporto delle sole biciclette pieghevoli; non saranno ammessi altri tipi di bici, mezzi di micromobilità elettrica e animali, fatta eccezione per i cani guida.