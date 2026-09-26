Riqualificazione OSS, Auteri chiede un’audizione urgente all’ARS: «Sì ai corsi da 420 ore, non si riparta da zero»

PALERMO – «Non possiamo costringere chi possiede già titoli e competenze nel settore socio-assistenziale a ripartire da zero con un percorso da mille ore. La questione della riqualificazione OSS va affrontata subito». Con queste parole il deputato regionale Carlo Auteri è intervenuto sul nodo formazione per gli Operatori Socio-Sanitari in Sicilia, chiedendo un’audizione urgente in Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana.

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In una lettera formale indirizzata al presidente della VI Commissione dell’ARS, Giuseppe Laccoto, Auteri ha sollecitato l’inserimento immediato dell’argomento all’ordine del giorno per ascoltare le istanze delle associazioni della formazione professionale.

Sotto i riflettori c’è l’ultimo decreto assessoriale che, pur disciplinando i nuovi percorsi ordinari da 1.000 ore, non garantisce la prosecuzione dei corsi di riqualificazione abbreviati da 420 ore. Una scelta che penalizza quanti sono già in possesso di qualifiche affini o lavorano da tempo nel settore.

«Parliamo di lavoratori già inseriti nei servizi socio-assistenziali e di un settore che ha un disperato bisogno di personale qualificato» ha sottolineato Auteri. «Le associazioni hanno sollevato una questione concreta e ritengo necessario confrontarci subito con l’Assessorato alla Salute. Dobbiamo individuare una soluzione normativa che valorizzi la formazione già acquisita anziché creare inutili ostacoli a chi ha già esperienza sul campo.»