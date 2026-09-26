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Fiorello pronto al clamoroso ritorno su Rai1: il video social fa il giro del web

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Seguici e aiutaci a crescereRosario Fiorello

ROMA – Rosario Fiorello è pronto a riprendersi il servizio pubblico e la rete ammiraglia. Con un ironico filmato pubblicato sul proprio profilo Instagram, lo showman siciliano ha spiazzato fan e addetti ai lavori preannunciando il suo imminente ritorno televisivo.

Nel video, Fiorello rimane del tutto muto parodiando un celebre spot pubblicitario di Brad Pitt — di cui ricalca anche l’abbigliamento e una serie di esilaranti mimiche facciali —, mentre in sovraimpressione compare la scritta «Prossimamente su Rai1» e una voce fuori campo recita sorniona: «Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione…».

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Un annuncio a sorpresa che arriva proprio mentre il pubblico e i media attendevano notizie sull’ufficializzazione nei palinsesti di Radio2 per il format “La Pennicanza”. Con questa mossa, il conduttore si prepara invece a varcare nuovamente la soglia di Rai1, dove uno show serale a suo nome manca dal lontano 2011, anno del record d’ascolti de “Il più grande spettacolo dopo il weekend”.

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