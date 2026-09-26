Nasce a Priolo Gargallo il primo comitato di Futuro Nazionale: guida affidata a Salvatore Giannetto

PRIOLO GARGALLO – Si estende anche alla provincia siracusana il radicamento di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci. È stato ufficialmente costituito a Priolo Gargallo il primo comitato locale, promosso e composto da un gruppo di giovani del territorio decisi ad aprirsi a una nuova fase di partecipazione politica.

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Alla guida del nuovo organismo è stato designato Salvatore Giannetto nel ruolo di referente, affiancato dai tesserati Michelangelo Guzzardi, Vincenzo Miraglia, Angelo Carpintieri e Tito Assennato. All’atto di costituzione ha presenziato anche Giuseppe Giganti, referente del comitato di Siracusa, che ha illustrato la struttura organizzativa e le linee dello statuto nazionale a cui la nuova realtà politica dovrà attenersi.

Al centro del programma del comitato priolese ci sono i giovani, il lavoro e la lotta allo spopolamento giovanile: