Nasce a Priolo Gargallo il primo comitato di Futuro Nazionale: guida affidata a Salvatore Giannetto

PRIOLO GARGALLO – Si estende anche alla provincia siracusana il radicamento di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci. È stato ufficialmente costituito a Priolo Gargallo il primo comitato locale, promosso e composto da un gruppo di giovani del territorio decisi ad aprirsi a una nuova fase di partecipazione politica.
Alla guida del nuovo organismo è stato designato Salvatore Giannetto nel ruolo di referente, affiancato dai tesserati Michelangelo Guzzardi, Vincenzo Miraglia, Angelo Carpintieri e Tito Assennato. All’atto di costituzione ha presenziato anche Giuseppe Giganti, referente del comitato di Siracusa, che ha illustrato la struttura organizzativa e le linee dello statuto nazionale a cui la nuova realtà politica dovrà attenersi.
Al centro del programma del comitato priolese ci sono i giovani, il lavoro e la lotta allo spopolamento giovanile:
«Vogliamo contribuire a creare le condizioni affinché i giovani non siano costretti a lasciare Priolo Gargallo per cercare opportunità di lavoro altrove» hanno dichiarato i promotori, sottolineando la volontà di «contrastare la vecchia politica dei favoritismi e del nepotismo, promuovendo invece criteri basati su merito, partecipazione trasparente e reali opportunità di crescita.»