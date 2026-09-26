Emergenza idrica a Lentini: Fratelli d’Italia in piazza raccoglie le firme e punta al Consiglio dell’1 ottobre

LENTINI – La crisi idrica continua a strangolare Lentini e Fratelli d’Italia rilancia la mobilitazione di piazza in vista dell’imminente seduta dell’assise cittadina. Nel pomeriggio di ieri, in piazza Alemagna, il circolo locale del partito ha promosso un banchetto informativo e una raccolta firme guidati dal coordinatore cittadino, Antonio Pino, e dalla consigliera comunale Rossana Fangano.
L’iniziativa punta a sollecitare un piano d’intervento urgente per i quartieri da settimane all’asciutto e a vincolare la società Aretusa Acque — che subentrerà nella gestione della rete idrica da dicembre — a impegni stringenti per il ripristino del servizio.
«Purtroppo, con l’insediamento della nuova giunta e l’inizio dell’estate, la situazione si è aggravata ulteriormente e interi quartieri sono rimasti senza una goccia d’acqua» ha dichiarato il coordinatore Antonio Pino. «Dopo il tavolo tecnico del 26 agosto e le nostre formali sollecitudini tramite PEC, le proposte emerse e le firme dei cittadini saranno finalmente discusse nel Consiglio comunale aperto convocato per il 1° ottobre.»
Pino ha inoltre rivendicato la paternità politica della battaglia, rispedendo al mittente tentativi di strumentalizzazione:
«Siamo stati gli unici a batterci con costanza rimanendo accanto ai cittadini 365 giorni l’anno. Invito tutte le forze politiche ad essere costruttive durante la seduta dell’1 ottobre per risolvere una volta per tutte questa emergenza.»