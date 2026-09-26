Emergenza idrica a Lentini: Fratelli d’Italia in piazza raccoglie le firme e punta al Consiglio dell’1 ottobre

LENTINI – La crisi idrica continua a strangolare Lentini e Fratelli d’Italia rilancia la mobilitazione di piazza in vista dell’imminente seduta dell’assise cittadina. Nel pomeriggio di ieri, in piazza Alemagna, il circolo locale del partito ha promosso un banchetto informativo e una raccolta firme guidati dal coordinatore cittadino, Antonio Pino, e dalla consigliera comunale Rossana Fangano.

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L’iniziativa punta a sollecitare un piano d’intervento urgente per i quartieri da settimane all’asciutto e a vincolare la società Aretusa Acque — che subentrerà nella gestione della rete idrica da dicembre — a impegni stringenti per il ripristino del servizio.

«Purtroppo, con l’insediamento della nuova giunta e l’inizio dell’estate, la situazione si è aggravata ulteriormente e interi quartieri sono rimasti senza una goccia d’acqua» ha dichiarato il coordinatore Antonio Pino. «Dopo il tavolo tecnico del 26 agosto e le nostre formali sollecitudini tramite PEC, le proposte emerse e le firme dei cittadini saranno finalmente discusse nel Consiglio comunale aperto convocato per il 1° ottobre.»

Pino ha inoltre rivendicato la paternità politica della battaglia, rispedendo al mittente tentativi di strumentalizzazione: