È morto Giovanni Zanotti, ex centrocampista del Siracusa

È morto all’età di 76 anni Giovanni Zanotti, centrocampista che nella sua carriera ha vestito anche la maglia del Siracusa. Un’esperienza durata una sola stagione, quella del 1980-81, in un’annata particolarmente difficile per la società azzurra.

Zanotti arrivò a Siracusa dal Piacenza, chiamato a disputare il secondo campionato della società in Serie C1, sotto la presidenza dell’imprenditore Giancarlo Parretti. Fu una stagione travagliata, segnata dai continui cambi in panchina e soprattutto dai problemi economici che portarono il club vicino al fallimento.

Con la maglia del Siracusa Zanotti disputò 30 partite, realizzando quattro reti, due delle quali su calcio di rigore. Al termine della stagione fece ritorno al Piacenza.

I funerali di Gino Zanotti saranno celebrati lunedì prossimo nella chiesa di San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì.