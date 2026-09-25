Armando Palmegiani: una vita sulla scena del crimine

Dalla Polizia Scientifica alla Squadra Mobile di Roma, fino all’attività di consulente nei casi giudiziari più discussi. Quarant’anni di esperienza investigativa tra sopralluoghi, analisi delle tracce e ricostruzione dei fatti.

Ci sono professioni nelle quali l’esperienza non si misura soltanto attraverso gli anni di servizio, ma attraverso la capacità di osservare ciò che spesso agli occhi degli altri rimane invisibile.

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È il caso di Armando Palmegiani, commissario capo della Polizia di Stato oggi in quiescenza, che ha dedicato gran parte della propria carriera all’attività investigativa e alla Polizia Scientifica.

Trentotto anni nella Polizia di Stato, circa tre decenni trascorsi nell’ambito della Scientifica e, negli ultimi anni della carriera, l’esperienza maturata nella Squadra Mobile di Roma e nella Sezione Omicidi.

Un percorso professionale costruito sul campo, attraverso sopralluoghi, repertamento, analisi delle tracce e ricostruzione delle dinamiche criminali.

È in questo contesto che si comprende la figura professionale di Palmegiani, la cui esperienza si è sviluppata in un settore nel quale ogni elemento deve essere valutato con metodo e nel quale anche il dettaglio apparentemente più marginale può assumere un significato investigativo.

Tra le sue competenze figura anche la Bloodstain Pattern Analysis, disciplina dedicata allo studio delle tracce ematiche e alla loro distribuzione sulla scena di un evento. Un’attività che richiede preparazione tecnica, esperienza e capacità di collocare ogni elemento all’interno del più ampio quadro investigativo.

Nel corso della sua carriera Palmegiani si è confrontato con numerose vicende di particolare rilevanza nella cronaca italiana.

Tra i casi ai quali è associata la sua esperienza professionale figurano le indagini relative a Marta Russo, le vicende riguardanti Emanuela Orlandi, il femminicidio di Sara Di Pietrantonio e il caso Giandavide De Pau, oltre alle attività di identificazione delle vittime italiane dello tsunami che colpì il Sud-Est asiatico nel 2004.

Sono storie molto diverse tra loro, accomunate tuttavia dalla necessità di ricostruire gli avvenimenti attraverso elementi verificabili.

È proprio questo uno degli aspetti che caratterizzano il lavoro investigativo: distinguere ciò che è documentato da ciò che viene soltanto ipotizzato e ricomporre, attraverso gli elementi disponibili, una sequenza dei fatti.

Con la conclusione della carriera nella Polizia di Stato, l’attività professionale di Palmegiani non si è interrotta.

La sua esperienza è proseguita attraverso la consulenza tecnica, la formazione e la divulgazione, portandolo a occuparsi anche di vicende giudiziarie che hanno suscitato un forte interesse da parte dell’opinione pubblica.

Tra queste rientra il caso Garlasco, nel quale Palmegiani è entrato nel team della difesa di Andrea Sempio in qualità di consulente tecnico. La sua partecipazione ha riportato l’attenzione sull’importanza dell’analisi scientifica della scena del crimine e sulla necessità di distinguere il lavoro degli esperti dalle valutazioni che spettano all’autorità giudiziaria.

Il valore di un consulente, infatti, risiede nella capacità di mettere a disposizione competenze specialistiche e di sottoporre gli elementi disponibili a un’analisi tecnica. La valutazione complessiva delle responsabilità, invece, appartiene esclusivamente agli organi della giustizia.

È una distinzione particolarmente importante in un’epoca nella quale i grandi casi giudiziari vengono raccontati quotidianamente attraverso televisioni, giornali e social network.

La velocità dell’informazione può infatti anticipare il lavoro degli investigatori e creare, talvolta, una percezione degli eventi prima che il quadro degli elementi sia stato definitivamente ricostruito.

L’esperienza maturata da Palmegiani porta invece a un metodo fondato su un principio essenziale: prima delle conclusioni vengono gli elementi, prima delle interpretazioni vengono le verifiche.

Osservare, documentare, confrontare e ricostruire.

È attraverso questi passaggi che la scena del crimine può diventare una fonte di informazioni e non soltanto il luogo nel quale un delitto è stato commesso.

Il passaggio dalla divisa alla consulenza ha dunque rappresentato, per Palmegiani, una nuova fase di un percorso professionale costruito in decenni di attività.

È cambiato il ruolo istituzionale, ma è rimasta centrale l’esperienza maturata sul campo.

In una stagione della cronaca nella quale i casi irrisolti continuano a interrogare magistrati, investigatori, avvocati, consulenti e famiglie, figure professionali come quella di Armando Palmegiani contribuiscono a mantenere l’attenzione su un principio tanto semplice quanto fondamentale: ogni ricostruzione seria deve partire dagli elementi disponibili e dalla loro corretta interpretazione.

Perché sulla scena del crimine, prima ancora delle risposte, rimangono le tracce. E sono quelle tracce che, quando vengono lette con metodo e competenza, possono contribuire a ricostruire una storia.