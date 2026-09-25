Paura sulla SP 85: violento impatto tra due auto, soccorsi sul posto

RAGUSA — Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 85, l’arteria viaria che collega la frazione marinara di Scoglitti al comune di Santa Croce Camerina. Per dinamiche e cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due autovetture si sono scontrate violentemente lungo il tratto provinciale, provocando ingenti danni materiali e il ferimento delle persone a bordo.

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La Dinamica e gli Ingenti Danni ai Veicoli

L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Ad avere la peggio nello scontro sono state un monovolume di colore giallo e una Lancia di colore scuro:

Il monovolume giallo: Ha riportato la distruzione totale della parte anteriore, con il cofano completamente accartocciato e pesanti deformazioni alla struttura del veicolo.

Ha riportato la distruzione totale della parte anteriore, con il cofano completamente accartocciato e pesanti deformazioni alla struttura del veicolo. La Lancia scura: A seguito del colpo, l’automobile è finita fuori dalla sede stradale, terminando la propria corsa a bordo carreggiata tra la vegetazione con seri danni al retrotreno e al frontale.

Tempestivo l’intervento dei soccorritori del 118 e degli operatori incaricati dei rilievi per prestare le prime cure ai feriti e mettere in sicurezza il tratto stradale interessato.

L’Attenzione Sulla Sicurezza della SP 85

La Strada Provinciale 85 si conferma una delle direttrici più strategiche e frequentate della fascia costiera ragusana, registrando volumi di traffico elevati soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico. L’ennesimo scontro riaccende i riflettori sulla pericolosità di alcuni tratti dell’arteria, caratterizzati da vegetazione a ridosso dei margini e da condizioni di visibilità che richiedono la massima prudenza al volante.