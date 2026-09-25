Scontro tra un’auto e un mezzo pesante sulla Strada provinciale 25, in direzione Ragusa

Stamattina, al chilometro 5,800 della Strada provinciale 25, nel tratto a quattro corsie in direzione Ragusa, si è verificato uno scontro tra un’autovettura e un mezzo pesante.

Secondo le prime ricostruzioni, basate sulle immagini e sulle testimonianze raccolte sul posto, un trattore, o comunque un mezzo pesante, sarebbe uscito dall’intersezione dello svincolo per la zona artigianale e si sarebbe immesso sulla carreggiata in direzione Ragusa. In quel momento sarebbe avvenuta la collisione con un’auto proveniente da Marina di Ragusa.

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Dalle immagini disponibili si vede l’autovettura a contatto con la parte posteriore del mezzo pesante. Sul posto erano presenti diverse persone e risultavano già attivi i soccorsi.

Alcuni testimoni, che osservavano la scena dal cavalcavia, hanno riferito di aver visto almeno una persona su una lettiga del 118, mentre riceveva assistenza. Le condizioni del ferito sono in fase di valutazione.

La dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento.