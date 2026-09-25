Noi vinceremo, non abbiamo altra scelta

Apre e chiude così il leader di Israele Bibi Netanyahu il suo proclama da vero capo di governo e di fatto di Stato all’Assemblea dell’ONU.Tutto il suo discorso ha avuto un unico lungo fil rouge , “ Israele è la nostra casa fin dai tempi di Moshe , e la Giudea è la nostra terra , è da lì che proviene il nome , giudeo “ Ed è proprio in nome del contenuto di queste semplici frasi Netanyahu ricorda che i problemi non sono i territori di Giudea e Samaria bensì assicurare l esistenza stessa di Israele. Così come gli disse il fratello Yoni caduto in Uganda per salvare 103 ostaggi e che lui ha ricordato come vero eroe , coraggioso fratello ventunenne nella guerra dei 6 giorni , glorificato nel gan Eden a 30 anni “Vinceremo, non abbiamo altra scelta”. L eredità di Yoni che Bibi si porta dietro da sempre. Dopo il 7 ottobre ricorda il leader di Israele “non siamo affondati, ma ci siamo battuti come dei leoni” e nonostante Hezbollah voleva uccidere tutto Israele i suoi dirigenti sono stati eliminati . E si rivolge ai rappresentanti degli Stati usciti dall aula in modo codardo dicendo che sono gli stessi che quando Israele bombarda l’Iran lo chiamano riservatamente per ringraziarlo Ed a loro ha detto: dove eravate voi quando gli iraniani si facevano massacrare? É vicino il giorno in cui gli iraniani saranno liberi, il popolo iraniano è un nostro amico .Vergognatevi , lo ripete tre volte, rivolgendosi anche ad alcuni leader europei che stanno avvelenando la propria Patria permettendo a culture estermiste di occupare gli spazi. E continua dicendo quale regime genocidario invia milioni di tonnellate di viveri (una tonnellata per ogni abitante) e vaccini contro la polio ad un popolo che vuole distruggere, e cura nei propri ospedali le loro donne e i loro bambini? Nessuno , sarebbe un controsenso. E quindi accusare Israele di genocidio è la menzogna del secolo. Il Qatar che protegge diversi esponenti di Hamas , ha speso miliardi per diffondere menzogne su Israele in giro per il mondo anche nelle università americane e di tutto l’Occidente. E poi rivolgendosi a Mamdani ricorda che da quando è stato eletto sindaco di New York molti ebrei non si sentono più sicuri , che la moglie ha messo like su FB su alcuni post riferiti al 7 ottobre e di stare ospitando e proteggendo coloro che inneggiavano all 11 settembre come grande vittoria sugli USA “ Il tempo nel quale gli ebrei camminavano verso il mattatoio è terminato.Il popolo ebraico ha una storia vecchia di 3000 anni e parla sempre la stessa lingua . Tornando al 7 ottobre dice “Passarono di casa in casa, sparando a bruciapelo ai civili israeliani. Lo fecero con una gioia diabolica, con un piacere sadico. Trasmettevano in diretta streaming mentre uccidevano. E chi uccidevano? Proprio quegli israeliani, i loro vicini, che davano loro lavoro, che andavano a prendere i bambini palestinesi al confine con Gaza e li accompagnavano negli ospedali israeliani per sottoporli a cure oncologiche, per poi riportarli a casa. E rivolgendosi a Trump, grande amico di Israele ricorda i coraggiosi piloti americani, insieme ai coraggiosi piloti israeliani, che hanno condotto missioni congiunte nei cieli dell’Iran. America e Israele hanno collaborato anche per riportare a casa gli ostaggi che erano ancora prigionieri. Riportandoli a casa tutti, fino all’ultimo. E ovviamente “ci vorrà tempo per sconfiggere le menzogne. Ci vorrà tempo perché il mondo riconosca ciò che è così evidente: che Hamas usa i civili palestinesi come scudi umani; che usa ospedali, scuole e moschee come centri di comando terroristici; che ha rubato gran parte del cibo che abbiamo fatto entrare a Gaza. E mentre Hamas ha fatto tutto il possibile per mantenere i civili palestinesi in pericolo, spesso sotto la minaccia delle armi, Israele ha fatto tutto il possibile per portarli al sicuro. Sono stati inviati milioni di SMS e di volantini per avvertire i civili di abbandonare le zone di combattimento, aggiunge Natanyahu. Se questo è genocidio cosa è stata la Shoah? E poi ricorda al dittatore Erdogan , che vuole fare il mufti di Gerusalemme e che morirà con questo desiderio. E avviandosi alla conclusione , Bibi dice : Signore e signori, nel corso dei secoli, le tirannie che hanno cercato di distruggerci hanno fallito, ancora e ancora. E, a Dio piacendo, continueranno a fallire. Perciò oggi, oggi ho un messaggio per gli ebrei di tutto il mondo: tenete la testa alta! Siate orgogliosi! Abbiate fiducia in voi stessi! Non lasciatevi intimidire. Alzatevi in piedi! Nel frattempo L attrice Susan Sarandon , con decine di contratti all attivo , era davanti al Palazzo delle Nazioni Unite a New York, a manifestare per la Palestina o meglio per Gaza e i suoi occupanti Ed è stata arrestata. Con lei sono state fermate anche Cynthia Nixon e Hannah Einbinder. Nelle stesse ore, decine di manifestanti venivano arrestati nei pressi dell’ONU durante le proteste contro Netanyahu. Credo sia molto bello organizzare una trasferta sui territori dove di certo li attendono a braccia aperte. E nel frattempo la Colombia ha interrotto formalmente le relazioni diplomatiche con la Repubblica Islamica dell’Iran, diventando il secondo Paese sudamericano a compiere questo passo dopo il Perù, che aveva annunciato la rottura dei rapporti il 1° settembre. E dall ONU ritorna un immagine difficile da vedere in Europa , un leader che si batte e che rischia la propria vita per tutto il suo popolo , per il proprio Stato. In occidente non si vede . Le nuove generazioni non hanno leader, non hanno chi crede in loro , hanno perso chi li protegge dal pericolo di perdere la propria identità libera e civile . I giovani israeliani no , dopo aver ascoltato un grande messaggio di libertà e orgoglio patriottico che forse in Italia si ascoltava nel lontano ‘800, possono ancora credere di vivere nella propria terra . Di avere una propria Sukka perenne