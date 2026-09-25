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Centrodestra siciliano: bilancio e priorità per l’ultimo anno di legislatura

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Il centrodestra siciliano si riunisce a Roma per fare il punto sulle prossime variazioni di bilancio e sulle priorità dell’ultimo anno di legislatura. Al centro del confronto, il quadro finanziario della Regione e la destinazione delle risorse ai principali settori di intervento, dalla sanità allo sviluppo agricolo, dalle infrastrutture alle politiche giovanili, fino all’innovazione e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel sistema produttivo.

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Il vertice della maggioranza che sostiene il governo regionale è stato preceduto da un collegamento video con Palermo del presidente della Regione, Renato Schifani, e dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino. I due hanno illustrato ai rappresentanti della coalizione il quadro complessivo della manovra, soffermandosi sulle coperture finanziarie e sulle linee dell’assestamento di bilancio.

Dopo l’illustrazione tecnica, il confronto è proseguito tra i rappresentanti dei partiti della maggioranza, con l’obiettivo di definire le priorità degli interventi e mettere a sistema le diverse richieste dei gruppi che compongono la coalizione.

Al tavolo erano presenti Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia, Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia, e Nino Germanà, segretario regionale della Lega. Per l’Mpa hanno partecipato Fabio Mancuso e Roberto Di Mauro, mentre l’Udc era rappresentato dal coordinatore regionale Decio Terrana. Presenti anche il sottosegretario Massimo Dell’Utri per Noi Moderati e Carmelo Pace per la Democrazia Cristiana.

Tra i punti affrontati anche quello delle nomine negli enti regionali e nelle società partecipate. La maggioranza ha scelto di rinviare il dossier, stabilendo di affrontarlo dopo l’approvazione definitiva della manovra finanziaria da parte dell’Assemblea regionale siciliana. L’intenzione è quella di tenere separati, almeno in questa fase, il percorso della legge di bilancio e quello relativo agli assetti degli enti.

Nel corso della riunione si è parlato anche del recente cambio nella squadra di governo. Elisa Ingala è stata sostituita da Francesca Garigliano all’assessorato alla Funzione pubblica e alle autonomie locali. L’avvicendamento è maturato dopo un confronto tra il presidente Schifani, l’Mpa e le dirette interessate.

A margine del vertice è arrivata una presa di posizione di Noi Moderati sul tema del precariato. In una nota firmata dal coordinatore nazionale Saverio Romano, dal coordinatore regionale Massimo Dell’Utri e dalla deputata Marianna Caronia, il partito ha chiesto una particolare attenzione per il bacino dei lavoratori precari.

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