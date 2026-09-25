Melilli: sequestrati 250 articoli di cancelleria privi di marchio

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Oltre 250 articoli di cancelleria, destinati prevalentemente ai bambini, sono stati sequestrati dalla Polizia Locale di Melilli nel corso di un controllo effettuato in un esercizio commerciale del territorio. I prodotti sono risultati privi del previsto marchio CE e, pertanto, non conformi agli obblighi previsti dalla normativa europea per le categorie di prodotti interessate.

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L’operazione rientra nei servizi di controllo svolti dalla Polizia Locale a tutela della salute pubblica e dei consumatori, con particolare attenzione agli articoli destinati ai minori e ai prodotti che possono presentare profili di rischio per la sicurezza.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno individuato numerosi articoli privi della marcatura richiesta. I prodotti, che erano destinati alla vendita, sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo.

Al termine degli accertamenti sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 6 mila euro.

I controlli proseguiranno negli esercizi commerciali del territorio nell’ambito dell’attività ordinaria della Polizia Locale, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti e contrastare la commercializzazione di articoli non conformi.

Sull’operazione è intervenuto anche il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, che ha sottolineato l’importanza delle attività di controllo.

«Gli investimenti in termini di risorse umane e di attrezzature danno i loro frutti. Manteniamo sempre alta l’attenzione in materia di abusivismo commerciale e sull’introduzione nel nostro territorio di prodotti non conformi. Complimenti alla Polizia Locale per il loro operato», ha dichiarato il primo cittadino.