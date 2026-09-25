«Operazione antidroga tra Siracusa e Catania: coinvolti anche due nipoti di Roberto Vacante»

«Secondo gli investigatori, il nome del boss dei Santapaola avrebbe garantito peso criminale oltre i confini catanesi. Le indagini riguardano le piazze di spaccio di Siracusa, Lentini, Carlentini, Francofonte e Scordia»

Sono venticinque le persone arrestate nell’operazione scattata ieri all’alba e condotta dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri di Siracusa.

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Tra gli arrestati figurano Dario Vacante e il cognato Davide Musumeci, già coinvolti nell’operazione Overtrade del 2020.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il nome di Roberto Vacante, estraneo all’attuale indagine, avrebbe garantito un peso criminale anche al di fuori del territorio catanese.

Il suo ruolo viene richiamato nell’ipotesi investigativa secondo cui i nipoti del boss dei Santapaola sarebbero diventati fornitori di un gruppo di spaccio attivo a Lentini, indicata dagli investigatori come storica roccaforte dei Nard, descritti nella ricostruzione come fedelissimi alleati della famiglia catanese di Cosa Nostra.

Le forniture di droga

Gli investigatori del Gico hanno seguito le tracce lasciate dai nipoti di Vacante.

Secondo l’accusa, Dario Vacante e Davide Musumeci avrebbero fornito sostanze stupefacenti a Filadelfo Zarbano.

Zarbano, prima dal carcere di Ragusa e poi da uomo libero, avrebbe organizzato e gestito forniture di droga destinate alle piazze di spaccio di Siracusa, Lentini, Carlentini, Francofonte e Scordia.

Secondo la ricostruzione investigativa, la sostanza sarebbe stata acquistata dai due catanesi arrestati.

I fatti descritti rientrano nell’ambito dell’indagine e le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.