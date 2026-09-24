Petrolchimico di Priolo, Ternullo (FI): «Isab a Ludoil è una svolta italiana. Garanzie per lavoro e territorio»

SIRACUSA – Un passaggio di consegne cruciale per la sicurezza energetica nazionale e per il rilancio industriale della Sicilia orientale. La senatrice siracusana Daniela Ternullo, vice capogruppo dei senatori di Forza Italia, esprime forte entusiasmo per il perfezionamento dell’operazione che vede la holding Ludoil (famiglia Ammaturo) acquisire il 51% delle quote societarie di Isab, riportando sotto la gestione di un gruppo italiano lo storico polo petrolchimico di Priolo Gargallo.

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Al centro del nuovo corso c’è un piano di investimenti da 1,3 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, orientato alla modernizzazione degli impianti e alla transizione sostenibile.

«Non parliamo solo di numeri, ma di un piano concreto volto all’ammodernamento delle infrastrutture e a una vera transizione ecologica, basata sulla produzione di biocarburanti di nuova generazione e sulla riduzione dell’impatto ambientale» dichiara Ternullo .

Particolare attenzione viene dedicata alla tutela dell’occupazione e alle ricadute economiche sul territorio siracusano:

«La notizia più importante riguarda i lavoratori e le loro famiglie. Viene garantita la stabilità dell’attuale forza lavoro, a cui si aggiungono la previsione di circa mille professionalità impiegate nella fase di cantiere e ammodernamento, oltre all’assunzione stabile di un centinaio di specialisti. È una boccata d’ossigeno fondamentale per l’indotto e per l’intera provincia.»