«Igiene urbana, caso Angri: Forza Italia chiede verifiche immediate a Siracusa»

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SIRACUSA – Il maxi-sequestro disposto dal GIP di Nocera Inferiore ed eseguito dalla Guardia di Finanza ad Angri, in provincia di Salerno, nei confronti di un gruppo imprenditoriale attivo nel settore dei servizi ambientali impone una verifica immediata anche a Siracusa.

È quanto chiedono i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia.

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La richiesta dei consiglieri comunali

«Riteniamo indispensabile che l’Amministrazione verifichi se la ditta incaricata del servizio di igiene urbana a Siracusa, o società ad essa collegate, abbia collegamenti con le realtà interessate dall’operazione giudiziaria di Angri e la permanenza dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti», dichiarano gli esponenti azzurri.

Il precedente in Consiglio comunale

Il gruppo ricorda che il tema era già stato posto in Consiglio comunale nella seduta del 27 gennaio 2026, quando si è discusso delle movimentazioni societarie relative alla gestione del servizio, tra affitto di ramo d’azienda e cessione del contratto.

«In quella seduta – prosegue la nota – è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo Damiano De Simone sull’intervento sostitutivo a garanzia dei diritti degli operatori di igiene urbana».

Le richieste all’Amministrazione

«Chiediamo, quindi, all’Amministrazione di verificare quanto accaduto ed eventuali riflessi sul nostro territorio e di avviare tutte le procedure, qualora fosse necessario, per garantire la continuità del servizio e i diritti dei lavoratori, tra cui gli stipendi, ai sensi della mozione De Simone approvata dall’Aula all’unanimità. Come Gruppo di Forza Italia rimarremo vigili sulla vicenda».