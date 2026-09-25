La Polstrada di Siracusa impartisce lezioni ai giovani ciclisti

Nell’ambito della campagna europea ROADPOL “Safety Days”, si è tenuto nella “Sala della sicurezza stradale” della Sezione Polizia Stradale di Siracusa, un incontro formativo che ha visto come protagonisti i giovani atleti della scuola di ciclismo Siracusa Academy Cycling, accompagnati dai loro istruttori Flavio e Concita.

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L’iniziativa è stata voluta per sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla cultura della sicurezza stradale su due ruote.



Attraverso un linguaggio semplice e diretto gli agenti della Polstrada hanno catturato l’interesse dei bambini, e con la proiezioni di cartoni animati dedicati alla sicurezza stradale i giovani atleti hanno interagito attivamente ponendo domande e mostrando grande maturità di fronte a temi cosi complessi e importanti.



A conclusione dell’incontro i bambini sono stati nominati “Ambasciatori della Sicurezza Stradale”.