Politica siciliana, da Crisafulli a Faraone: il campo larghissimo guarda a Cateno De Luca

È più di un campo largo. Quello immaginato dal sindaco di Enna e dai renziani è un campo larghissimo, costruito con l’obiettivo di superare gli storici steccati politici e guardare anche a chi è in grado di raccogliere consensi oltre i confini tradizionali del centrosinistra.

Il progetto era nato con l’idea di avvicinare il Sud e il Nord, favorendo il dialogo tra realtà politiche e territoriali distanti. Un obiettivo che, almeno per il momento, appare ancora lontano. Nel frattempo, però, Cateno De Luca è riuscito ad avvicinare due esponenti considerati appartenenti a mondi politici molto distanti.

Da una parte Mirello Crisafulli, dall’altra Davide Faraone. Due figure a lungo contrapposte che, in queste ore, sembrano convergere nell’indicare il sindaco di Taormina come possibile candidato del centrosinistra.

Il nome di De Luca entra così nel dibattito sulle future alleanze politiche in Sicilia, in uno scenario caratterizzato dalla ricerca di un candidato capace di ampliare il perimetro della coalizione e intercettare consensi anche al di fuori degli schieramenti tradizionali.

La convergenza tra Crisafulli e Faraone rappresenta un elemento di rilievo nel confronto politico siciliano. L’eventuale candidatura del sindaco di Taormina potrebbe infatti diventare il punto di partenza per un progetto più ampio, fondato sul superamento delle divisioni consolidate e sulla costruzione di un’alleanza capace di riunire sensibilità differenti.

Per ora si tratta di un’ipotesi ancora da definire, ma il confronto è già aperto. E il campo largo, almeno nelle intenzioni dei suoi promotori, sembra pronto a trasformarsi in un campo sempre più esteso.