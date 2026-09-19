Lentini, auto rubata nel 2025: denunciato 40enne

LENTINI – La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 40 anni per il reato di ricettazione. Il provvedimento è stato adottato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Lentini, intervenuti durante un controllo su strada.

Nel corso dell’accertamento, l’uomo avrebbe mostrato particolare agitazione e insofferenza nei confronti dei poliziotti. Questo comportamento ha spinto gli agenti ad approfondire i controlli e a procedere con una perquisizione dell’autovettura.

L’auto era stata rubata a Palazzolo Acreide

Dai successivi accertamenti tecnici è emerso che il veicolo controllato risultava provento di un furto commesso nel luglio del 2025 a Palazzolo Acreide.

L’automobile è stata quindi sottoposta a sequestro e sono stati avviati gli ulteriori adempimenti previsti. Il 40enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.

La posizione dell’uomo resta al vaglio della magistratura. L’eventuale responsabilità dovrà essere accertata con sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.

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