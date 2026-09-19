Pigiama Run a Palermo: 9mila euro per i bambini oncologici

Un pigiama simbolo della solidarietà per i piccoli pazienti oncologici che quell’indumento devono indossarlo tutto il giorno. A Palermo, il 18 settembre, si è svolta Pigiama Run di Lilt: una cosa di solidarietà patrocinata dal Comune di Palermo.

Svolta sul lungomare di Mondello, neanche la pioggia è riuscita ad arrestarla e ha portato alla vendita di 600 pacchi gara, il cui ricavato – pari a 9000 euro – sarà versato nel fondo destinato ai viaggi dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico di Palermo.

Traguardo per una sesta edizione che ha visto tra i partecipanti tanti bambini con i loro genitori e appassionati corridori, sono passati sotto l’iconico gonfiabile blu della Pigiama Run, per celebrare un rituale che in tutta Italia, nel mese del Gold Ribbon (fiocco giallo), esprime solidarietà per i bambini malati. A regalare gioia e intrattenimento le Huntr/x, i Tachipirina 500 e il dj Mirko Speciale di Cartoonia.

Alla partenza presenti in prima fila la presidente di Lilt Palermo, Letizia Davì con Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo, il deputato nazionale Carolina Varchi, il direttore del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico, Paolo D’Angelo, Fabio Gioia, vicepresidente vicario di Confcommercio Palermo che ha dato il suo patrocinio e Massimiliano Riina, presidente della Pro loco Mondello.

Testimonial speciale di questa sesta edizione la piccola Gaia, con la mamma Emanuela Zito, assistita da Lilt Palermo per i viaggi fuori dalla Sicilia, necessari alla sua guarigione da un rabdomiosarcoma.

La piccola, malata dall’età di sei mesi, aveva visto la Pigiama Run solo dalla corsia dell’ospedale Civico dov’era ricoverata. Da due anni, invece, la sperimenta felice correndo insieme a tutti gli altri partecipanti.