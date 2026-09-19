Cavadonna, tre agenti aggrediti nel carcere di Siracusa

Si parla ancora di violenza all’interno del Carcere di Cavadonna a Siracusa, questa volta con l’aggressione a tre persone della sicurezza.

Un ispettore e due agenti della Polizia Penitenziaria che stavano compiendo una perquisizione straordinaria nelle celle dei detenuti. Dopo aver trovato e sequestrato alcuni cellulari, i tre uomini sono stati aggrediti riportando diverse ferite curate, poco dopo, al pronto soccorso.

“Continua ad aumentare la serie di aggressioni ai danni degli agenti – dice Salvatore Alota, coordinatore territoriale della FNS Cisl Ragusa Siracusa. I provvedimenti annunciati nel corso dell’ultimo incontro con la Dirigente Generale del Personale, sono ormai urgenti e necessari per riportare l’ordine all’interno della casa circondariale e mettere tutto il personale presente nelle condizioni di lavorare serenamente. Come FNS continuiamo a segnalare puntualmente questi episodi. Restiamo vicini ai colleghi coinvolti, ma chiediamo soprattutto maggiori tutele in un ambito lavorativo delicato e che esige grande attenzione”.

La FNS Cisl Ragusa Siracusa prosegue il monitoraggio all’interno delle strutture carcerarie della provincia con i propri coordinatori per sostenere i lavoratori impegnati al loro interno. Nei giorni scorsi anche nella casa circondariale di Augusta è stata effettuata una perquisizione straordinaria che ha portato al ritrovamento di cinque cellulari.