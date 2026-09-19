È morto Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter: aveva 83 anni

Mondo del calcio italiano a lutto per la scomparsa di Sandro Mazzola, che è morto poco dopo la mezzanotte all’età di 83 anni. A dare l’annuncio è stata l’Inter, il club a cui ha legato indissolubilmente tutta la sua carriera e con cui ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia nerazzurra.

Con l’Inter Mazzola ha conquistato quattro scudetti e due Coppe dei Campioni, diventando uno dei simboli assoluti del club e del calcio italiano.

Il ricordo dell’Inter

Sul sito ufficiale nerazzurro, il club ha voluto ricordare Mazzola con parole cariche di emozione:

La voglia di ricordare si mischia con il pudore: quanto è difficile trovare le parole migliori per salutare chi ha scritto la storia, l’ha scritta per davvero, in maniera indelebile e senza precedenti?

Una vita in nerazzurro

Mazzola è stato molto più di una bandiera dell’Inter. Il club lo ha definito «uno dei più grandi calciatori della storia», sottolineando come la sua figura abbia superato i confini della società milanese.

Entrato all’Inter da giovanissimo, vi è rimasto per tutta la carriera, diventando protagonista della grande squadra degli anni Sessanta guidata da Helenio Herrera.

Il suo percorso è stato inevitabilmente accompagnato anche dal peso del cognome. Sandro era infatti il figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino e uno dei più celebri calciatori italiani del dopoguerra, scomparso nella tragedia di Superga nel 1949.

Un’eredità enorme che Sandro seppe trasformare in una storia tutta sua, costruita con la maglia nerazzurra.

Dalla Grande Inter alla leggenda

Con Mazzola in campo, l’Inter visse una delle epoche più gloriose della propria storia. Furono gli anni della Grande Inter, capace di imporsi in Italia e in Europa.

Le quattro vittorie in campionato e le due Coppe dei Campioni rappresentano il cuore di un palmarès che ha contribuito a consacrare Mazzola tra i grandi del calcio italiano.

Ma il suo legame con l’Inter non si è concluso con il ritiro. Anche dopo aver smesso di giocare, Mazzola è rimasto una presenza costante nell’ambiente nerazzurro, continuando a seguire la squadra e a raccontarne la storia.

La sua voce, i suoi ricordi e gli aneddoti legati ai grandi protagonisti del passato erano diventati parte della memoria stessa del club.

Con la scomparsa di Sandro Mazzola, l’Inter perde uno dei suoi simboli più autentici. Un uomo che, come ha scritto il club, «è stato la storia dell’Inter».