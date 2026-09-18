Caso Margaret Spada: a giudizio i medici per omicidio colposo

“Il rinvio a giudizio dei due medici è un passaggio importante nell’accertamento della verità sulla morte di Margaret Spada. Sarà naturalmente la magistratura, nel processo, a stabilire eventuali responsabilità, ma questa vicenda continua a porre interrogativi che avevo già sollevato nelle mie precedenti iniziative parlamentari”. Così il deputato del M5s Filippo Scerra torna sul caso della 22enne di Lentini (Sr) deceduta in seguito a complicazioni, durante un intervento di rinoplastica a Roma.

“Avevo chiesto al Governo di fare chiarezza sui livelli di sicurezza e sui controlli nelle strutture dove vengono effettuati interventi di medicina e chirurgia estetica, così come avevo acceso i riflettori sulla vicenda del good standing dei due medici coinvolti. Sono temi che, alla luce di quanto accaduto a Margaret, assumono ancora maggiore rilevanza. E oggi, davanti a questo nuovo passaggio giudiziario, resta innanzitutto il dolore per una giovane vita spezzata e la legittima attesa della famiglia di conoscere tutta la verità. Il caso Margaret Spada ci ricorda quanto sia fondamentale che, quando un cittadino si affida a una struttura sanitaria, siano sempre garantiti i più elevati standard di sicurezza e adeguate garanzie professionali”.