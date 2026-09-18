Monferr’Autore Festival: Boosta e Agnese Valle ad Alessandria

Musica e cultura proseguono il loro percorso al Monferr’Autore Festival. La manifestazione di incontri, racconti, canzoni e visioni che da aprile ha toccato 15 località, con la direzione artistica di Enrico Deregibus e il supporto organizzativo di AccademiaMonferrato.

La prossima tappa è giovedì 24 settembre alle 21 con uno spettacolo tra musica e parole di Linda Antosiano, in arte Linn, “Canto per non piangere (teatro canzone o giù di lì)”. Fra canzoni drammatiche e monologhi comici in programma al Di noi tre di Alessandria.

Venerdì 25 settembre, sempre ad Alessandria ma all’Officina è la volta di dj set di Boosta, Davide Dileo, fondatore, autore e tastierista dei Subsonica, preceduto alle ore 21 da un incontro in cui il musicista ripercorrerà il suo percorso artistico fra aneddoti e riflessioni.

Domenica 27 settembre alle 16.30 a Castelletto Monferrato in piazza Astori si svolgerà un concerto di Agnese Valle nell’ambito dell’Open Day della scuola di musica di AccademiaMonferrato. Cantautrice e clarinettista romana, è stata più volte finalista nelle Targhe Tenco ed è vocal coach del programma “Amici”. Ha all’attivo quattro album e numerose collaborazioni, con Francesco De Gregori, Cristina Donà e altri ancora.

Il Festival multiforme

Il Festival si pone come una manifestazione prolifica che da aprile ad oggi ha ospitato artisti come Ron, Riccardo Rossi, Violante Placido, Paolo Migone, Cisco, Davide Van De Sfroos, la Banda Osiris, omaggio a Giorgio Faletti con un raduno di più di 300 persone.

Una rassegna multiforme, che intreccia canzone d’autore, rock, folk, teatro, cinema, umorismo, letteratura e altro ancora, spesso con formule che prevedono un dialogo con gli ospiti, in una sorta di live journalism. Tutto ciò valorizzando il Monferrato (sito Unesco) e i suoi dintorni e toccando numerosi comuni, in un percorso tra le colline, le risaie e il Po, a un’ora da Torino, Milano e Genova.