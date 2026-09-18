Siracusa, via Pippo Fava pedonale: novità alla Pizzuta

Via Pippo Fava chiude e diventa area pedonale. Una novità alla Pizzuta accolta dal presidente della IV Commissione consiliare Ivan Scimonelli con i ringraziamenti al consigliere Leandro Marino FDI che ha proposto l’iniziativa e raccolto le segnalazioni dei residenti, portandole all’attenzione della Commissione.

La IV Commissione poi ha sostenuto la proposta, accompagnandola nel percorso istituzionale.

“Un ringraziamento – dicee Scimonelli – va anche all’assessore Enzo Pantano, per aver dato il proprio supporto e aver contribuito a trasformare un’esigenza espressa dai cittadini in una risposta concreta dell’Amministrazione”.

Il presidente della IV Commissione sostiene che, seppure a distanza di tempo, si è riusciti a mantenere il necessario raccordo istituzionale e dare il supporto con una risposta concreta alle esigenze manifestate dai cittadini. Elemento alla base del lavoro istituzionale: ascoltare, confrontarsi e trovare soluzioni, al di là delle appartenenze politiche.

“La pedonalizzazione di questo tratto di via Pippo Fava – continua Scimonelli – rappresenta una risposta alle problematiche di sicurezza, agli schiamazzi e ai comportamenti pericolosi più volte segnalati dai residenti, ma può diventare anche un’occasione per valorizzare ulteriormente la vivibilità e le attività che già animano questa zona”.

“Penso in particolare al Mercatino del Contadino, che si svolge ogni sabato mattina, un appuntamento ormai importante per il quartiere e per tanti cittadini. Disporre di uno spazio maggiormente fruibile e libero dal traffico può contribuire a valorizzarlo, rendendolo ancora più accogliente e favorendo la presenza delle famiglie e dei cittadini”.