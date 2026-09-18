Francofonte, ruba un borsello da un’auto: denunciato 35enne

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FRANCOFONTE – I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 35 anni, originario di Lentini e residente a Francofonte, ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia presentata dal proprietario dell’autovettura, parcheggiata in via Onorevole Sebastiano Franco. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 35enne avrebbe infranto il finestrino del veicolo per impossessarsi di un borsello contenente una consistente somma di denaro.

Le indagini, condotte tempestivamente dai Carabinieri, hanno consentito di identificare il presunto autore del furto e di recuperare parte della refurtiva. Il materiale è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.

La posizione dell’uomo resta al vaglio dell’autorità giudiziaria e la sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata con sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.