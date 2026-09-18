Siracusa, al via i Mitolab per bambini: storie, arte e musica

Le divinità dall’Olimpo scendono direttamente a Siracusa e lo fanno con Mitolab. Il secondo ciclo di laboratori attivi dal 19 settembre ideati e curati da Syrakous, sotto la direzione di Maria Rosa Castiglione e la collaborazione con Isfordd ETS.

Dopo il primo ciclo dedicato alle tredici divinità greche, si parte con “Nel regno di Zeus”, a cui seguirà il 26 settembre un altro laboratorio ed esperienza educativa dedicato a Pandora.

Fondamentale anche in questa attività il legame tra narrazione ed esperienza: dall’ascolto del racconto alla sperimentazione artistica, fino alla creazione di un manufatto simbolico.

Tutto con una novità: la musica. Protagonista di alcuni incontri, grazie a una prima collaborazione con Educa Musicalmente APS. Un’introduzione graduale di attività musicali curate dalle professioniste dell’associazione, in dialogo con gli altri linguaggi del laboratorio.



Il programma si amplia poi con nuovi personaggi e racconti, articolandosi in tre percorsi: “Alla scoperta del mito”, “Il viaggio dell’eroe” e “Le storie del mito”. I Mitolab si rivolgono alle famiglie e al mondo della scuola, con proposte per l’infanzia e la primaria, negli istituti pubblici, paritari e privati.

Per partecipare recarsi dalle 10:30 alle 12 all’Agorà Syrakous di viale Scala Greca 139 oppure chiedere info a a info@syrakous.com