Scomparso Aldo Formosa: commediografo e autore teatrale

E’ scomparso Aldo Formosa. Giornalista siracusano , scrittore, regista, commediografo e autore teatrale ha fondato 56 anni fa il la Compagnia stabile Teatro di Sicilia da cui ha tratto origine anche il Premio internazionale Sicilia- II Paladino, che da poco aveva superato il mezzo secolo di vita. E’ stato redattore del quotidiano “Il Diario, mentre su “La Sicilia” ha scritto le recensioni critiche di spettacoli teatrali. Fu invogliato a salire sul palcoscenico da Gioacchino Lentini che lo coinvolse come attore nel Concorso per filodrammatiche.

Ricco la sua produzione di commedie, tra le quali: “Serata d’onore per Tea” con Maria Teresa D’Andrea e Salvo Germano, “Scendendo dal cavallino della giostra” con Maria Teresa D’Andrea, Doriana La Fauci, Salvo Germano, “A oriente del sole” prima con Renzo Monteforte e poi con Michele Abruzzo, “Prima che sciolgo il cane” con Pietro Mensa, “Com’è alta la luna”.