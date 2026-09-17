Priolo Gargallo, riparte la stagione culturale della Biblioteca comunale

Ripartono le attività della Biblioteca comunale di via Del Fico, a Priolo Gargallo, con un appuntamento dedicato alla cultura, al volontariato e al valore delle relazioni umane.

Martedì 29 settembre, alle ore 17, sarà presentato il libro Siamo tutti il supereroe di qualcuno di Michele Merulla, fondatore e presidente di Superheroes ODV, associazione impegnata nel volontariato sociale e ospedaliero.

L’incontro offrirà l’occasione di conoscere da vicino l’autore e di ascoltare le storie, le esperienze e le riflessioni che hanno portato alla nascita del volume. Al centro della presentazione ci sarà il significato autentico dell’essere, nella vita quotidiana, “il supereroe di qualcuno”.

Il messaggio del libro è semplice ma profondo: per fare la differenza non servono poteri straordinari. A volte è sufficiente esserci, offrire ascolto, tendere una mano e accompagnare chi attraversa un momento di difficoltà.

La presentazione inaugurerà il nuovo ciclo di iniziative della Biblioteca comunale di Priolo Gargallo, con un programma orientato alla promozione della cultura e alla valorizzazione dell’impegno sociale.

L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato dopo la nomina, da parte del sindaco Pippo Gianni, della nuova consulente esperta alla Cultura, Rita Limer.