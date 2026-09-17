Marco Stella: «Senza opposizione, più responsabilità»

.AUGUSTA — Marco Stella interviene sulla nuova amministrazione di Augusta e sulla maggioranza consiliare del sindaco Di Mare. Tra i temi affrontati ci sono l’assenza di opposizione in Consiglio comunale, il rispetto degli accordi della coalizione di centrodestra e delle liste civiche, il nuovo incarico nella Nuova Democrazia Cristiana, le prospettive elettorali e la realizzazione del depuratore.

La riconferma del sindaco

Secondo i dati riferiti da Stella, il sindaco Di Mare è stato riconfermato con oltre l’84% dei voti. Stella richiama inoltre il risultato di 24 seggi su 24 ottenuti dalla maggioranza in Consiglio comunale.

Dato richiamato da Marco Stella Riferimento Riconferma del sindaco Oltre l’84% dei voti Composizione del Consiglio comunale 24 seggi su 24

Più responsabilità senza opposizione

Per Stella, l’assenza di opposizione non riduce il peso del Consiglio comunale, ma lo aumenta. A suo giudizio, la maggioranza dovrà prestare maggiore attenzione all’esame degli atti e affrontare il lavoro amministrativo con un impegno ancora più rigoroso.

«Senza opposizione c’è una responsabilità maggiore. Servono più attenzione e più impegno nell’esame degli atti», afferma Stella.

Accordi e confronto

Stella sottolinea anche la necessità di rispettare gli accordi raggiunti dalla coalizione di centrodestra e dalle liste civiche. Il rapporto tra le forze di maggioranza, spiega, dovrà continuare attraverso il dialogo e il confronto.

«Gli accordi della coalizione vanno rispettati, mantenendo aperti il dialogo e il confronto tra le forze di maggioranza», dichiara.

La presidenza del Consiglio

Nel quadro degli accordi di coalizione, Biagio Tribulato è stato eletto presidente del Consiglio comunale. Stella lo indica come il più votato in città e collega la sua elezione al percorso concordato dalla coalizione.

Il nuovo incarico nella Nuova Democrazia Cristiana

Stella parla anche del suo nuovo incarico come commissario della Nuova Democrazia Cristiana per Augusta. Nel raccontare questa fase, richiama il rapporto di stima e amicizia con l’onorevole Auteri e il lavoro da avviare per l’organizzazione del partito, il congresso e le prossime elezioni.

«Con l’onorevole Auteri c’è un rapporto di stima e di amicizia. Adesso il lavoro riguarda l’organizzazione del partito, il congresso e la preparazione delle prossime elezioni», riferisce Stella.

Le elezioni del 2027

Sul calendario elettorale, Stella invita a distinguere le certezze dalle ipotesi. L’unica scadenza che indica come certa è quella dell’ottobre 2027 per le elezioni nazionali e regionali, che, precisa, potrebbero non svolgersi nello stesso giorno.

Il riferimento a un eventuale voto anticipato viene presentato da Stella come un’ipotesi. In questo scenario, il lavoro politico dovrebbe preparare le condizioni per rappresentare il territorio, senza considerare già definito il calendario delle consultazioni.

Scenario elettorale Per Marco Stella, la certezza è la scadenza dell’ottobre 2027 per le elezioni nazionali e regionali; la possibilità di un voto anticipato resta invece un’ipotesi.

Il depuratore di Augusta

Stella considera prioritario realizzare rapidamente il depuratore di Augusta. Nel ricostruire il percorso, fa riferimento al lavoro della struttura commissariale, alla firma del contratto con l’impresa aggiudicataria e all’imminente apertura dei lavori.

Nel suo intervento richiama anche i ricorsi al TAR e al CGA, senza aggiungere valutazioni giuridiche. L’obiettivo indicato è rendere balneabili le coste e fruibile il mare di Augusta.

«Il depuratore deve essere realizzato rapidamente. L’obiettivo è rendere balneabili le coste e fruibile il mare di Augusta», afferma Stella.

I prossimi passaggi indicati

Nel racconto di Stella, il percorso dell’opera comprende questi passaggi:

Firma del contratto con l’impresa aggiudicataria.

Apertura dei lavori, indicata come imminente.

Al termine dell’intervista, il ringraziamento a Marco Stella è stato accompagnato dall’omaggio del libro Il morto e il suo doppio di Giampiero Bernardini, come gesto di cortesia legato all’incontro.