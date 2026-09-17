Siracusa, Fontana di Diana verde per Light up for mito 2026

Una luce verde sfiorerà l’imponente dea della caccia che svetta dalla Fontana Diana a Siracusa con Light Up for Mito.

L’esaltazione simbolica avverrà il 19 settembre ed è un’iniziativa a sostegno della campagna mondiale promossa da International Mito Patients (IMP), supportata in Italia da MioMito ODV, per sensibilizzare sulle malattie mitocondriali e manifestare vicinanza alle persone che convivono con queste patologie e alle loro famiglie.



Il Comune di Siracusa ha accolto l’appello di MioMito ODV, che anche quest’anno sta coinvolgendo Comuni, Regioni, enti e istituzioni italiane affinché sempre più monumenti e luoghi simbolici italiani aderiscano all’iniziativa.

L’illuminazione della Fontana Diana servirà a fare squadra, dunque, con edifici e monumenti di tutto il mondo illuminati dello stesso colore come la Sagrada Familia di Barcellona.



Light Up for Mito si svolge nell’ambito della Settimana mondiale delle malattie mitocondriali, in programma dal 14 al 20 settembre 2026. Il tema di questa edizione è “Putting Mito on the Map”: portare le malattie mitocondriali sulla mappa per renderle più visibili, riconosciute e comprese ovunque. I cittadini sono invitati a partecipare, fotografare il monumento illuminato e condividere immagini e video sui social taggando @miomito.odv e @worldmitodiseaseweek su Instagram – e @miomito su facebook, utilizzando gli hashtag #LightUpForMito, #PuttingMitoOnTheMap e #MioMito.

Malattie mitocondriali

Le malattie mitocondriali cui l’iniziativa è rivolta sono un ampio gruppo di patologie genetiche causate da un malfunzionamento dei mitocondri, le strutture responsabili della produzione dell’energia necessaria alle cellule. Colpiscono circa 1 persona su 5.000, per un totale stimato di 1,5 milioni di persone nel mondo; sono ancora poco conosciute e per molti pazienti arrivare a una diagnosi può richiedere anni.



MioMito ODV, associazione italiana di pazienti con malattie mitocondriali e delle loro famiglie, opera per offrire sostegno pratico e psicologico ai pazienti adulti, promuovere la conoscenza delle patologie e contribuire al progresso della ricerca scientifica, anche attraverso il percorso di collaborazione avviato con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dal 2025 MioMito è membro di International Mito Patients, la federazione internazionale delle associazioni di pazienti con malattie mitocondriali.

