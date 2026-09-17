Pozzallo ospita le Settimane Blu: eventi e cultura marinara

Blu come il colore delle sue spiagge cristalline, a Pozzallo è tempo di “Settimane Blu”. Due giorni sabato 19 e domenica 20 settembre il borgo si prepara a vivere tra mare, biodiversità, cultura marinara e turismo sostenibile.

Dopo Ispica, la rassegna itinerante promossa dal GAC dei Due Mari propone in Piazza delle Rimembranze a Pozzallo un percorso, a partecipazione gratuita, che coinvolgerà cittadini, famiglie, giovani e visitatori attraverso attività divulgative, laboratori, esperienze immersive, esposizioni, incontri, degustazioni e spettacolo.



«Le Settimane Blu – dice il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – sono un appuntamento di grande valore per Pozzallo, perché ci permettono di raccontare e mettere in luce il legame profondo tra la nostra città e il mare. Ospitare una delle tappe della rassegna significa inserirsi in un percorso più ampio che coinvolge le comunità costiere del Sud-Est siciliano e che mette insieme cultura, pesca, tradizioni, enogastronomia e promozione del territorio.

Per Pozzallo il mare non è soltanto una risorsa, ma una parte fondamentale della nostra storia. Le Settimane Blu rappresentano quindi un’importante occasione di confronto e di valorizzazione, capace di coinvolgere cittadini, famiglie, giovani, operatori del settore e visitatori. Vogliamo che il mare torni sempre più al centro delle politiche di sviluppo della nostra città, attraverso iniziative che sappiano coniugare valorizzazione economica, promozione turistica, tutela ambientale e salvaguardia delle nostre tradizioni marinare.

Ringraziamo il GAC dei Due Mari per aver costruito questo percorso e per aver scelto Pozzallo tra le città protagoniste della rassegna».

Programma di sabato 19 settembre

Il programma prenderà il via sabato 19 settembre. Dalle ore 17 alle 19, alla Villa Comunale, “L’energia ricreativa del mare”, con artiterapie e yoga a cura di Interludio connessioni creative e laboratori esperienziali rivolti a bambini e adulti per riscoprire il rapporto con il mare attraverso il benessere, il movimento e la creatività.



Dalle ore 18:30, in Piazza delle Rimembranze ci sarà l’area espositiva con i saluti istituzionali del sindaco. Alle 18:45 è previsto l’incontro “La qualità delle acque e il Protocollo Bandiera Blu”, a cura dell’Assessorato al Turismo e alle Politiche per il Mare del Comune di Pozzallo, seguito da un incontro formativo sui presidi di sicurezza nelle spiagge, a cura della Federazione Italiana Nuoto – Sezione di salvamento.



Tra le attività centrali della manifestazione ci sarà la Stanza del Mare, un percorso visivo e immersivo sulla fauna marina mediterranea con esperienze immersive subacquee in realtà virtuale nei fondali dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica, insieme ad attività ludico-ricreative e giochi interattivi per bambini, con postazioni multimediali, laboratori ed esperienze creative dedicate alla conoscenza delle specie marine e alla tutela della biodiversità.

Alle ore 20:30 appuntamento con lo show cooking dello chef e docente Giovanni Fichera, protagonista di una dimostrazione culinaria a base di prodotti della pesca, ispirata alla cultura gastronomica del mare e alle tradizioni locali. Ad arricchire l’area espositiva saranno l’Expo a cura della Società Marinara di Mutuo Soccorso di Pozzallo, le attività di educazione ambientale della Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzallo, la mostra fotografica “Mare, Profumo di Mare” a cura dell’Associazione PHORISMA e “Immagini di un territorio”, un racconto per fotografie e

filmati dedicato al territorio, alla pesca e all’industria ittico-conserviera locale, per riscoprire il patrimonio

umano, culturale, produttivo e ambientale legato al mare.

Sabato si concluderà alle ore 21:30 con lo spettacolo musicale della Mare Nero Band.

Domenica 20 settembre

«La tappa di Pozzallo delle Settimane Blu – dice il vice sindaco e assessore alle Politiche per il Mare Raffaele Monte – assume un significato particolare: non sarà soltanto una manifestazione dedicata al mare e alla pesca, ma un momento attraverso il quale la città potrà riconoscersi e raccontarsi a partire dalla propria identità. Pozzallo vuole

essere protagonista di questo processo, perché valorizzare il mare significa valorizzare la nostra città, la sua

storia e il suo futuro».



Dalle ore 17, l’appuntamento tornerà in Piazza delle Rimembranze con la Stanza del Mare, il percorso dedicato alla fauna marina mediterranea, le attività ludico-ricreative e i giochi interattivi per bambini, una nuova esperienza immersiva subacquea in realtà virtuale, questa volta alla scoperta degli squali grigi dell’isola di Lampione, nell’Area Marina Protetta Isole Pelagie.

Alle ore 19 “Corti di mare”, una selezione di cortometraggi tematici a cura del CINECLUB 262: Gianni

l’ultimo Mastro d’Ascia di Angelo Fragalà; Deshdentau – L’ultimo tabarkino di Andrea Belcastro; Aldilà del mare di Massimo Falsetta; e La lezione, il mare di Federico Iris Osmo Tinelli. Alle ore 20 sarà la volta della degustazione di conserve ittiche delle aziende Adelfio e Campisi, un viaggio tra i sapori autentici del Mediterraneo.

Anche nella seconda giornata resteranno visitabili l’Expo della Società Marinara di Mutuo Soccorso di Pozzallo, gli spazi di educazione ambientale della Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzallo, la mostra fotografica “Mare, Profumo di Mare” dell’Associazione PHORISMA e “Immagini di un territorio”, con fotografie e filmati dedicati al territorio, alla pesca e all’industria ittico-conserviera locale.



La due giorni si chiuderà alle ore 21:30 con lo spettacolo musicale della Metropolitan Band.

