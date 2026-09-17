Caro-carburanti Sicilia: decreto sostegni entro la settimana

La Regione Siciliana vicina agli autotrasportatori e quel caro carburanti che non lascia tregua. Arriva infatti il decreto relativo alle misure di sostegno che sarà pubblicato entro la fine della settimana.

Lo afferma l’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò e per arrivare a questa soluzione «È stato necessario completare alcuni approfondimenti tecnici e amministrativi per la piena applicabilità della misura ed evitare che il provvedimento possa essere successivamente contestato o, peggio ancora, risultare inefficace.

Comprendiamo pienamente la preoccupazione e la difficoltà degli autotrasportatori siciliani, una categoria strategica per l’economia dell’Isola. Proprio per questo abbiamo lavorato affinché la misura fosse costruita nel modo più solido possibile, per essere uno strumento concreto, efficace e immediatamente utilizzabile, garantendo al tempo stesso la corretta destinazione delle risorse pubbliche».



La Regione prosegue il confronto con i rappresentanti delle imprese del settore in difficoltà a causa della situazione internazionale. “Abbiamo speso – conclude Aricò – un un po’ di tempo in più del previsto perché intendiamo dare risposte certe. Siamo disponibili a incontrate il comitato trasportatori per illustrare tempi e modalità di attuazione della misura».