Pachino, investe una 18enne e fugge: denunciata una 30enne

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno denunciato in stato di libertà una 30enne, originaria di Modica e residente a Rosolini, ritenuta responsabile di lesioni personali, fuga e omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale.

I fatti risalgono all’11 settembre, quando la donna, alla guida della propria autovettura, avrebbe investito una 18enne che stava camminando sul ciglio della strada, in viale Sebastiano Fortuna, a Pachino. Dopo l’impatto, la conducente si sarebbe allontanata senza fermarsi e senza prestare soccorso alla giovane.

Le immediate attività investigative avviate dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di risalire all’identità della presunta responsabile. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno quindi portato alla denuncia della 30enne, che dovrà ora rispondere delle contestazioni formulate nei suoi confronti.

L’attività rientra nei servizi di controllo e nelle indagini condotte dall’Arma per individuare i responsabili degli incidenti stradali e garantire l’assistenza alle persone coinvolte.