Nero Barocco a Noto: al via il primo Noto Wine Fest

Calici in alto nella cornice barocca di Noto per Nero Brocco, il primo Noto wine fest. Domenica 20 settembre alla Loggia del Mercato dalle 19 alle 23, oltre 30 cantine saranno presenti per degustazioni dedicate in particolare al Nero d’Avola, all’Eloro DOC e al Moscato di Noto DOC e con prodotti del territorio e musica dal vivo.

L’evento si inserisce nel progetto “Sicilia che piace” e, nasce nell’ambito di “Nero Barocco – I vini del Val di Noto tra tradizione e futuro”, cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive.

La serata per gli amanti del vino, si propone di avvicinare chi desidera conoscere il Val di Noto partendo dalle sue produzioni. Dietro ogni calice ci saranno infatti le cantine e soprattutto le persone che lavorano ogni giorno tra vigneti e aziende, mantenendo vivo un patrimonio produttivo strettamente legato all’identità della Sicilia sud-orientale.

Insieme ai vini della cantine anche food e prodotti tipici che costruiranno un percorso che unisce enologia e gastronomia locale con la musica dal vivo di DaveRoll & OriginalSicilyJass.

L’ingresso al festival avviene mediante ticket che include: calice da degustazione, sacca portacalice e cinque degustazioni a scelta ai banchi delle cantine. I primi 100 ticket in prevendita costano 15 euro; terminata la disponibilità promozionale, il prezzo sarà di 20 euro, oltre ai costi di prevendita. Ulteriori degustazioni potranno essere acquistate direttamente durante l’evento.

Il calice viene fornito a noleggio gratuito con cauzione di 5 euro in contanti per ogni calice, che sarà interamente restituita al momento della riconsegna. In caso di perdita o rottura, la cauzione non potrà essere restituita.