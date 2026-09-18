Chiusura della SP 45 Ferla-Cassaro, Giuseppe Carta chiede un presidio del 118

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L’interrogazione urgente alla Regione è stata firmata anche dall’on. Ludovico Balsamo. L’obiettivo è garantire l’assistenza sanitaria d’emergenza durante i 150 giorni previsti per i lavori sul costone roccioso.

La chiusura della SP 45 Ferla-Cassaro rischia di aggravare le difficoltà dell’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza nei territori di Ferla e Cassaro.

Per questo motivo, il deputato regionale Giuseppe Carta ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Salute. L’iniziativa è stata sottoscritta anche dal deputato regionale Ludovico Balsamo.

Lavori sulla SP 45, strada chiusa per circa 150 giorni

La strada provinciale sarà chiusa completamente per consentire i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso.

La durata prevista degli interventi è di circa 150 giorni. La chiusura avrà conseguenze sui collegamenti tra Ferla, Cassaro e il capoluogo.

«La chiusura della SP 45 Ferla-Cassaro rischia di aggravare una situazione già critica per l’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza nei territori di Ferla e Cassaro», dichiara Giuseppe Carta.

Secondo il deputato regionale, è necessario adottare misure immediate per garantire la sicurezza dei cittadini durante tutto il periodo dei lavori.

Ferla e Cassaro senza una postazione 118

Attualmente, Ferla e Cassaro non dispongono di una postazione stabile del 118. Gli interventi di emergenza vengono assicurati dalle postazioni di Palazzolo Acreide e Sortino.

«Oggi i due Comuni non dispongono di una postazione 118. Gli interventi vengono garantiti dalle postazioni di Palazzolo Acreide e Sortino», spiega Carta.

La chiusura della SP 45 potrebbe allungare i tempi di percorrenza di circa 10-15 minuti. Un ritardo che potrebbe rivelarsi significativo soprattutto nei casi in cui è necessario intervenire rapidamente.

L’allarme per infarti, ictus e politraumi

La situazione preoccupa in particolare per le cosiddette patologie tempo-dipendenti.

Tra queste rientrano:

infarti;

ictus;

politraumi;

emergenze ostetriche;

altre condizioni sanitarie che richiedono un intervento immediato.

«Non possiamo considerare questa situazione un semplice problema di viabilità», sottolinea Giuseppe Carta.

«Quando una strada rappresenta un collegamento essenziale per raggiungere rapidamente un territorio, la sua chiusura produce conseguenze anche sull’organizzazione dei servizi di emergenza sanitaria».

La richiesta alla Regione e all’ASP di Siracusa

Con l’interrogazione urgente, Giuseppe Carta chiede alla Regione di intervenire attraverso l’ASP di Siracusa.

L’obiettivo è individuare tutte le soluzioni organizzative necessarie per mantenere un servizio adeguato di emergenza-urgenza durante i lavori sulla SP 45.

Il deputato regionale sollecita inoltre la convocazione urgente di un tavolo con:

le amministrazioni comunali di Ferla e Cassaro;

l’ASP di Siracusa;

le strutture sanitarie competenti;

gli altri enti coinvolti nella gestione dell’emergenza.

Carta: «Serve una soluzione strutturale per il 118»

Secondo Giuseppe Carta, il problema non può essere affrontato soltanto come un’emergenza temporanea legata alla chiusura della strada.

«La questione non può essere affrontata soltanto come un’emergenza legata alla chiusura della SP 45», afferma il deputato regionale.

«Occorre guardare anche oltre i 150 giorni dei lavori. La Regione e l’ASP di Siracusa devono affrontare in maniera strutturale la carenza di una postazione 118 nei territori di Ferla e Cassaro».

L’interrogazione chiede quindi alla Regione quali iniziative intenda adottare per superare definitivamente la criticità.

Tra le ipotesi da verificare figurano una diversa organizzazione del servizio di emergenza-urgenza e una presenza più adeguata del 118 nei Comuni di Ferla e Cassaro.