Floridia, evade dai domiciliari: denunciato 43enne

FLORIDIA – I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 43 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione.
Il controllo è stato effettuato nell’ambito dei servizi predisposti per verificare il rispetto delle misure restrittive della libertà personale.
Durante l’accertamento, il 43enne non è stato trovato all’interno della propria abitazione, dove avrebbe dovuto trovarsi in quanto sottoposto agli arresti domiciliari.
I militari hanno quindi proceduto alla denuncia nei confronti dell’uomo. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.