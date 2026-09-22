Stretto di Hormuz, la Francia lavora a una risoluzione Onu per garantire la libertà di navigazione

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La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con l’obiettivo di sbloccare lo Stretto di Hormuz e garantire la libertà di navigazione in una delle principali rotte strategiche per il commercio internazionale e il trasporto del petrolio.

Secondo quanto riferito da indiscrezioni raccolte dall’Afp, «la Francia intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione del Consiglio di sicurezza che garantisca la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz».

La questione è stata affrontata anche durante l’incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvenuto a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Al termine del colloquio, Macron ha spiegato di aver discusso con Trump della situazione nel Mar Rosso e della guerra in Ucraina. Il leader francese ha definito l’incontro «molto costruttivo».

Al centro dei confronti ci sarebbero state le strategie per «garantire maggiore sicurezza» alle rotte utilizzate per il trasporto del petrolio e la «necessità di aiutare i nostri amici ucraini ancora più rapidamente».

Lo Stretto di Hormuz rappresenta un passaggio marittimo di rilevanza internazionale. Un suo eventuale blocco potrebbe avere conseguenze significative sulla sicurezza energetica, sui flussi commerciali e sulla stabilità dei mercati globali.