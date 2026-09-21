Scuola e UniCredit insieme per il futuro: a Siracusa i giovani imparano a gestire il denaro

Seguici e aiutaci a crescere

SIRACUSA – Si è svolto presso la sede del Provveditorato agli Studi di Siracusa un incontro istituzionale tra la dirigente dell’Ambito territoriale di Siracusa, Luisa Giliberto, e Renato Mancini, Area Manager Retail di UniCredit per le province di Siracusa e Ragusa.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per consolidare la collaborazione tra l’istituto bancario e il sistema scolastico locale, con l’obiettivo di promuovere iniziative rivolte alle nuove generazioni e a beneficio del territorio.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata all’educazione e all’alfabetizzazione finanziaria degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della provincia.

In questo ambito, Mancini ha ribadito l’impegno di UniCredit a mettere a disposizione competenze e strumenti educativi destinati ad accrescere la consapevolezza finanziaria dei giovani.

I percorsi potranno riguardare diversi argomenti, tra cui il risparmio, gli investimenti, l’imprenditorialità, la sostenibilità e il riconoscimento delle principali frodi economiche e digitali.

Il ruolo della scuola nelle scelte future

La dirigente Luisa Giliberto ha espresso apprezzamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrate da UniCredit nei confronti della comunità scolastica siracusana.

Giliberto ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo costante tra le istituzioni e le realtà economiche del territorio, così da accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita e prepararli ad affrontare con maggiore consapevolezza le future scelte economiche, professionali e imprenditoriali.

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a sviluppare ulteriori occasioni di collaborazione per favorire la formazione delle nuove generazioni e rafforzare il legame tra scuola, territorio e mondo del lavoro.