La Polizia di Stato entra nelle scuole con un nuovo progetto digitale

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La Polizia di Stato porta nelle scuole un nuovo progetto digitale pensato per avvicinare i giovani ai temi della sicurezza, della legalità e della cittadinanza digitale.

Al centro dell’iniziativa c’è un totem multimediale che utilizza tecnologia, interattività e gaming per coinvolgere gli studenti in un percorso educativo innovativo.

Attraverso l’interazione con alcuni poliziotti-avatar, gli studenti potranno esplorare diverse macroaree dedicate alla sicurezza digitale e stradale, alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Una particolare attenzione sarà riservata anche alla prevenzione della violenza di genere e all’educazione sentimentale, con l’obiettivo di promuovere tra i ragazzi una maggiore consapevolezza e una cultura fondata sul rispetto.

Il progetto presentato al presidente Mattarella

Lo strumento, fortemente voluto dal capo della Polizia Pisani, è stato presentato questo pomeriggio ad Amatrice al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A illustrare il progetto è stato Domenico Cerbone, direttore dell’Ufficio comunicazione della Polizia di Stato.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento della Polizia ai giovani, attraverso linguaggi e strumenti capaci di parlare alle nuove generazioni e di accompagnarle nella conoscenza dei rischi legati al mondo digitale e alla vita quotidiana.

L’obiettivo è favorire la diffusione della cultura della legalità, stimolando negli studenti comportamenti responsabili, consapevoli e rispettosi degli altri, sia online sia nella vita reale.