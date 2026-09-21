Intossicazione da monossido di carbonio al Rifugio Sapienza: scatta il sequestro preventivo

NICOLOSI – È stato disposto il sequestro preventivo del Rifugio Sapienza, a Nicolosi, dopo l’intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto alcuni ospiti della struttura ricettiva.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla sostituta Chiara Milazzo.

Il provvedimento di sequestro è stato adottato per consentire ai vigili del fuoco di eseguire tutti gli accertamenti tecnici necessari e verificare l’origine della presenza di monossido di carbonio all’interno dell’albergo.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una possibile perdita di gas all’interno della struttura. Saranno gli accertamenti a stabilire se il gas sia stato sprigionato dagli impianti, da apparecchiature presenti nei locali o da altre anomalie tecniche.

Sono nove gli ospiti dello storico albergo coinvolti nell’episodio. Le loro condizioni sono state valutate dal personale sanitario intervenuto dopo l’allarme. Secondo le prime informazioni, alcuni casi sarebbero risultati particolarmente gravi.

I vigili del fuoco stanno effettuando i rilievi all’interno del Rifugio Sapienza, mentre gli investigatori della Procura dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza della struttura.

L’inchiesta dovrà chiarire anche quando sia iniziata la fuoriuscita del gas, quali ambienti siano stati interessati e se siano state adottate tutte le procedure previste per garantire la sicurezza degli ospiti.

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