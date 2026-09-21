A20 Messina-Palermo, la Regione: “Nei prossimi giorni al via le gare per i lavori”

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, hanno incontrato oggi a Palazzo d’Orléans, a Palermo, una delegazione dei Consigli comunali e degli uffici del Genio civile delle province di Messina e Palermo.

Al centro del confronto gli interventi programmati per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’autostrada A20 Messina-Palermo. L’incontro era stato richiesto dai Comuni che, nelle scorse settimane, avevano approvato una mozione sulle criticità dell’autostrada.

Nel corso della riunione la Regione ha ribadito il proprio impegno anche per la A18 Messina-Catania, precisando che per le due arterie sono già stati stanziati 253 milioni di euro nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Le procedure di gara per l’affidamento di alcuni lavori dovrebbero partire già nei prossimi giorni.

Schifani: “Vigilerò personalmente sui tempi”

«L’attenzione del governo regionale sulla sicurezza e sull’efficienza della A20 è massima», ha dichiarato il presidente Renato Schifani.

«Abbiamo già individuato e messo in campo risorse importanti e ora seguirò con il massimo rigore l’intero iter di affidamento dei lavori, fino alle aggiudicazioni e all’effettiva apertura dei cantieri», ha aggiunto.

Schifani ha assicurato che seguirà personalmente ogni fase del percorso, con particolare attenzione al rispetto dei tempi.

«Vigilerò su ciascun passaggio e sul rispetto delle scadenze, affinché gli impegni assunti si traducano in opere concrete nel minor tempo possibile», ha affermato.

Secondo il presidente, l’incontro ha consentito di ascoltare direttamente le esigenze dei territori e di fare il punto sulle principali criticità della rete autostradale.

«La collaborazione istituzionale resta per noi un metodo di lavoro imprescindibile e continueremo su questa strada anche per gli interventi sulla rete viaria provinciale», ha concluso Schifani.

Aricò: “Pronti a pubblicare i primi bandi”

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato che i progetti finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione rispondono anche alle indicazioni e alle richieste del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«Le strutture tecniche della Regione sono pronte a far partire i primi bandi già nei prossimi giorni», ha dichiarato Aricò.

L’assessore ha spiegato che, parallelamente all’avvio delle procedure, la Regione sta lavorando per individuare ulteriori risorse economiche.

L’obiettivo è completare il quadro finanziario degli interventi e mettere in sicurezza l’intera autostrada.

«Stiamo lavorando per individuare ulteriori fondi, con l’obiettivo di completare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza e l’ammodernamento della nostra rete viaria», ha aggiunto Aricò.

Manutenzione straordinaria sulle strade provinciali

Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema della viabilità provinciale.

La Regione ha ricordato di aver avviato lo scorso anno un piano di manutenzione straordinaria da 55 milioni di euro, destinato all’apertura di cantieri sulle reti viarie delle nove province siciliane.

Le amministrazioni locali sono state invitate a predisporre un piano dei bisogni, così da consentire una programmazione organica delle prossime priorità di intervento sul territorio.

Il documento dovrebbe permettere di individuare le principali criticità della rete viaria provinciale e di orientare le risorse verso gli interventi più urgenti.