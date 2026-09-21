Agenti AI, il rischio è davvero fuori controllo?

ROMA, 21 settembre – Gli agenti autonomi basati sull’intelligenza artificiale rappresentano davvero un pericolo per l’umanità? La domanda si inserisce nel dibattito sempre più acceso sui rischi legati allo sviluppo incontrollato dell’AI e alla possibile nascita di sistemi capaci di operare con un livello crescente di autonomia.

A interrogarsi sul tema è Francesco Pagano, responsabile dell’Osservatorio sulle tecnologie digitali nel settore dei trasporti e della logistica di AIDR, secondo il quale le preoccupazioni espresse da leader tecnologici, filosofi e scienziati non possono essere ricondotte a un’unica motivazione.

Tra rischi reali e interessi economici

Il dibattito sull’intelligenza artificiale appare infatti caratterizzato da un intreccio di timori concreti, interessi economici e strategie geopolitiche. Da una parte ci sono i rischi collegati allo sviluppo di superintelligenze potenzialmente difficili da controllare; dall’altra, le grandi aziende del settore potrebbero avere interesse a sostenere normative molto rigide.

Secondo Pagano, i costi dei controlli di sicurezza e delle procedure necessarie prima della diffusione di ogni nuovo software potrebbero essere difficilmente sostenibili per le startup indipendenti e per i progetti open source. Il rischio, in questo scenario, sarebbe la creazione di un vero e proprio “fossato protettivo” a vantaggio dei grandi gruppi tecnologici, con possibili effetti negativi sulla concorrenza e sulla ricerca indipendente.

Discriminazioni e responsabilità

Le comunità impegnate sul fronte dell’etica dell’intelligenza artificiale evidenziano invece altri problemi. Tra questi, la possibilità che i sistemi automatizzati amplifichino discriminazioni legate al genere, alla classe sociale o all’origine etnica.

Un ulteriore nodo riguarda l’attribuzione delle responsabilità. In caso di errore o di danno provocato da un sistema autonomo, non sarebbe semplice stabilire chi debba rispondere sul piano giuridico e morale: lo sviluppatore, l’azienda proprietaria, l’utilizzatore o lo stesso sistema che ha assunto la decisione?

A ciò si aggiunge la crescente diffusione di contenuti falsi e disinformazione, favorita dalla capacità dell’intelligenza artificiale di produrre testi, immagini, video e audio sempre più realistici.

I costi ambientali dell’AI

Tra le preoccupazioni segnalate ci sono anche quelle ambientali. L’addestramento e il funzionamento dei grandi sistemi di intelligenza artificiale richiedono infatti un elevato consumo di energia, suolo e risorse rare.

Il tema riguarda non solo l’impatto dei singoli strumenti, ma l’intero sviluppo delle infrastrutture necessarie a sostenere l’espansione dell’AI, dai data center alle reti di elaborazione e conservazione dei dati.

Il lavoro tra trasformazione e perdita di posti

Un altro fronte di forte preoccupazione è quello occupazionale. Uno sviluppo non governato dell’intelligenza artificiale potrebbe modificare profondamente numerose professioni e determinare la perdita di posti di lavoro, soprattutto nei settori caratterizzati da attività ripetitive e facilmente automatizzabili.

Allo stesso tempo, l’AI potrebbe creare nuove competenze e nuove opportunità. La questione centrale, secondo l’analisi di Pagano, è quindi la capacità di governare la transizione e di preparare lavoratori e imprese ai cambiamenti in corso.

L’intelligenza artificiale è ormai nelle infrastrutture critiche

Rinunciare completamente all’intelligenza artificiale, però, non sembra più possibile. L’AI non è soltanto il chatbot a cui vengono rivolte domande e richieste, spesso riponendo una fiducia eccessiva nella correttezza delle risposte.

I sistemi di intelligenza artificiale sono ormai integrati in numerose infrastrutture critiche e in processi strategici. Un loro improvviso spegnimento potrebbe provocare conseguenze rilevanti e compromettere il funzionamento di servizi essenziali.

Per questo, la sfida non sarebbe quella di respingere l’AI, ma di svilupparla e utilizzarla attraverso regole chiare, controlli efficaci e una maggiore consapevolezza dei rischi.

La strada indicata è quella di un approccio pragmatico, capace di distinguere i pericoli concreti dagli scenari apocalittici e, allo stesso tempo, di gestire gli enormi interessi economici e geopolitici che ruotano attorno all’intelligenza artificiale.

L’obiettivo dovrebbe essere orientare l’innovazione verso una crescita consapevole, mettendo al centro la sicurezza, la responsabilità, la tutela del lavoro e la sostenibilità ambientale.