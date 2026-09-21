Tricolore e passione: l’Atletica Hybla firma un fine settimana da record

Villasmundo – Un fine settimana di straordinario spessore agonistico ed educativo segna una tappa fondamentale nella crescita dell’A.S.D. Polisportiva Atletica HYBLA. Dalle piste dei Campionati Italiani Master alle competizioni del Criterium Interforze, fino alle manifestazioni dedicate al settore giovanile, la società siracusana ha ribadito il proprio ruolo di primo piano nel panorama dell’atletica leggera.

Il trionfo tricolore a Campi Bisenzio

Il palcoscenico di maggior prestigio è stato quello dei Campionati Italiani Master Individuali di Campi Bisenzio (Firenze). Tra i protagonisti assoluti della rassegna si è distinto Paolo Scimonello, autore di una duplice impresa di rilevanza nazionale: l’atleta ha conquistato il terzo posto e la medaglia di bronzo sia negli 800 metri (chiusi con il tempo di 2’05″44) sia nei 1500 metri (sugli scudi con 4’20″32). Due gare ad altissima tensione agonistica, caratterizzate da una gestione tattica impeccabile e da una tenuta agonistica che lo confermano stabilmente nell’élite della disciplina a livello nazionale.

Sulla stessa pedana toscana ha brillato la prestazione di Giuseppe Di Pasquale: impegnato nel lancio del giavellotto categoria SM50, l’atleta ha firmato il proprio primato personale (Personal Best) con la misura di 28,44 metri, risultato che gli vale l’ingresso ufficiale nella Top Ten italiana di specialità.

Eccellenza nel Criterium Interforze a Palermo

In contemporanea, le strade del capoluogo siciliano hanno ospitato il Memorial Salvo D’Acquisto, kermesse che ha visto oltre 500 atleti al via e valevole per il Criterium Interforze sulla distanza dei 10 km. La pattuglia dell’Atletica HYBLA ha ottenuto piazzamenti di assoluto rilievo:

Antonino Cannata ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria SM45 fermando il cronometro a 41’23”.

ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria SM45 fermando il cronometro a 41’23”. Vincenzo Priola è salito a sua volta sul secondo gradino del podio nella categoria SM50.

è salito a sua volta sul secondo gradino del podio nella categoria SM50. Sebastiano Brancaleone ha confermato un solido percorso di recupero e crescita prestazionale, completando la prova a ridosso dei compagni di squadra dopo un periodo di stop forzato.

Il valore della continuità: dai giovanissimi al futuro del club

Il quadro dei successi si completa con l’attenzione riservata alla promozione sportiva di base. A Solarino (SR), in occasione della seconda edizione della Coppa Fabio Vita, il giovanissimo Jeremy Mosca ha rappresentato i colori della società in una giornata incentrata sui valori dell’aggregazione, dell’integrazione e della passione per la corsa.

A margine dei risultati, il presidente del sodalizio, Antonino Cannata, ha espresso profonda soddisfazione per il percorso intrapreso: