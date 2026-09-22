Assegnati 2,5 milioni di euro per Ragusa Ibla e Ortigia

Un milione e mezzo di euro a Ragusa per la valorizzazione di Ibla e un milione a Siracusa per la salvaguardia di Ortigia. È il contributo assegnato ai due Comuni della Sicilia orientale dall’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica. Lo stanziamento era previsto dalla legge di Stabilità approvata all’Ars nel gennaio scorso e dà continuità a un percorso già intrapreso negli anni precedenti.

«I centri storici – afferma l’assessore Elisa Ingala – sono la storia e la ricchezza dei Comuni e vanno tutelati e valorizzati. Questo contributo, stanziato in conformità alla volontà del parlamento regionale, vuole essere uno strumento efficace per i Comuni di Siracusa e Ragusa affinché possano tutelare con ancora più risorse il proprio patrimonio storico-architettonico. Questo non può che andare a vantaggio del turismo e di tutta la comunità, che può beneficiare degli effetti economici dovuti al grande richiamo rappresentato proprio dalle bellezze architettoniche».

Le risorse saranno erogate alle due amministrazioni locali in seguito alla presentazione di un dettagliato piano di utilizzo conforme alle finalità della legge.