Siracusa: controlli nel rione della Borgata santa Lucia

La Questura, al fine di intensificate l’attività di prevenzione e controllo del territorio e di contrasto ai reati in generale e al degrado urbano nel quartiere della Borgata e, in particolare in piazza Santa Lucia, ha pianificato un altro servizio di controllo del territorio impiegando agenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia orientale di Catania, coordinati dal dirigente dell’UPGSP, Giuseppe Garro.

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Il dispositivo di prevenzione e sicurezza ha previsto la predisposizione di posti di controllo in varie vie del quartiere indicato scoraggiando comportamenti improntati all’illegalità diffusa, anche con misure repressive e sanzionatorie per le violazioni al codice della strada.



Tali controlli, che mirano a restituire ai residenti della zona una maggiore percezione di sicurezza, si sono protratti fino a tarda sera.



Nel complesso sono state identificate 126 persone e controllati 58 veicoli, elevate 12 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, in specie per mancanza di copertura assicurativa, per revisione del mezzo scaduta e per guida senza l’utilizzo del casco. Due motocicli sono stati sequestrati, una patente è stata ritirata come anche una carta di circolazione.