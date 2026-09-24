Palermo, domenica torna FitWalking for Ail: una passeggiata per sostenere i pazienti con tumori del sangue

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Palermo, 24 settembre 2026

Domenica 27 settembre torna a Palermo FitWalking for Ail, la manifestazione nazionale dell’Ail giunta alla decima edizione e organizzata in città dalla sezione Ail Palermo-Trapani.

La raccolta fondi della manifestazione dello scorso anno ha contribuito a finanziare il progetto sperimentale itinerante di attività fisica negli ospedali cittadini, adattata ai pazienti affetti da leucemia, mielomi e linfoma.

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Anche quest’anno la raccolta fondi sarà destinata a compiere ulteriori passi avanti nell’applicazione dell’attività fisica a beneficio dei pazienti affetti da tumori del sangue.

La passeggiata e il Villaggio SolidAil

La passeggiata non competitiva partirà e arriverà in piazza Castelnuovo e punta a promuovere l’importanza del movimento e della prevenzione.

Il Villaggio SolidAil sarà il cuore della manifestazione, con informazioni sul corretto stile di vita e screening gratuiti di prevenzione.

Gli screening saranno curati, tra gli altri, dall’Asp Palermo, dai farmacisti di Federfarma Palermo, da Farmaciste Insieme e da Agifar Palermo.

Domani la conferenza stampa

I risultati dell’impegno dell’Ail nel territorio palermitano e i dettagli della manifestazione saranno illustrati venerdì 25 settembre alle ore 10,30, presso la sede di Federfarma Palermo-Utifarma, in via Libertà 97.

Alla conferenza stampa parteciperanno Pino Toro, presidente dell’Ail Palermo-Trapani; Roberto Tobia, presidente di Federfarma; Licia Pennino, presidente regionale e delegata per Palermo di Farmaciste Insieme; e Rosaria Mannina, presidente dell’Agifar Palermo.

FitWalking for Ail si conferma così un’occasione di solidarietà, prevenzione e sostegno alla pratica dell’attività fisica adattata per i pazienti con tumori del sangue.