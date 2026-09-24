Italia, Notizie, Palermo, Sicilia

Palermo, domenica torna FitWalking for Ail: una passeggiata per sostenere i pazienti con tumori del sangue

La decima edizione della manifestazione nazionale Ail sarà dedicata alla raccolta fondi per progetti di attività fisica adattata. Domani la conferenza stampa nella sede di Federfarma Palermo
0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Palermo, 24 settembre 2026

Domenica 27 settembre torna a Palermo FitWalking for Ail, la manifestazione nazionale dell’Ail giunta alla decima edizione e organizzata in città dalla sezione Ail Palermo-Trapani.

La raccolta fondi della manifestazione dello scorso anno ha contribuito a finanziare il progetto sperimentale itinerante di attività fisica negli ospedali cittadini, adattata ai pazienti affetti da leucemia, mielomi e linfoma.

Pubblicità

Anche quest’anno la raccolta fondi sarà destinata a compiere ulteriori passi avanti nell’applicazione dell’attività fisica a beneficio dei pazienti affetti da tumori del sangue.

La passeggiata e il Villaggio SolidAil

La passeggiata non competitiva partirà e arriverà in piazza Castelnuovo e punta a promuovere l’importanza del movimento e della prevenzione.

Il Villaggio SolidAil sarà il cuore della manifestazione, con informazioni sul corretto stile di vita e screening gratuiti di prevenzione.

Gli screening saranno curati, tra gli altri, dall’Asp Palermo, dai farmacisti di Federfarma Palermo, da Farmaciste Insieme e da Agifar Palermo.

Domani la conferenza stampa

I risultati dell’impegno dell’Ail nel territorio palermitano e i dettagli della manifestazione saranno illustrati venerdì 25 settembre alle ore 10,30, presso la sede di Federfarma Palermo-Utifarma, in via Libertà 97.

Alla conferenza stampa parteciperanno Pino Toro, presidente dell’Ail Palermo-Trapani; Roberto Tobia, presidente di Federfarma; Licia Pennino, presidente regionale e delegata per Palermo di Farmaciste Insieme; e Rosaria Mannina, presidente dell’Agifar Palermo.

FitWalking for Ail si conferma così un’occasione di solidarietà, prevenzione e sostegno alla pratica dell’attività fisica adattata per i pazienti con tumori del sangue.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts