Priolo, Democrazia Partecipata: vince il progetto “Giochi di Quartiere”

Il progetto “GIOCHI DI QUARTIERE” è risultato il più votato con 65 preferenze. Il progetto “SterilizziAMO” ha ottenuto invece 55 preferenze.

A votare le proposte sono stati gli stessi cittadini, dal 22 al 24 settembre, attraverso il sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo. Il progetto vincitore, che sarà attuato dall’Amministrazione comunale, punta alla socializzazione e alla partecipazione dei cittadini nei quartieri di Priolo Gargallo, attraverso giochi tradizionali, sport, musica, danza, animazione, laboratori e attività capaci di coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e anziani.

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Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la socializzazione, l’inclusione e la partecipazione attiva della comunità priolese. Coinvolgindo tutti i quartieri di Priolo, l’iniziativa vuole riportare bambini, ragazzi e adulti negli spazi pubblici, trasformando piazze, aree a verde e luoghi d’incontro in punti vividi aggregazione, condivisione e appartenenza.