Priolo, al Comune arriva il montascale Scoiattolo: accessibilità garantita a tutti

È arrivato oggi al Comune di Priolo Gargallo il montascale «Scoiattolo», un dispositivo che sarà utilizzato per garantire l’accesso alla casa comunale anche quando l’ascensore non sarà disponibile a causa di un’interruzione di corrente o di interventi di manutenzione.

Il primo cittadino Pippo Gianni ha voluto testare personalmente il montascale, insieme a un operatore d’eccezione: l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo.

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La prova è servita a verificare direttamente il funzionamento e le condizioni di sicurezza del dispositivo.

AccessibilitàL’arrivo del montascale sostiene l’accesso alla casa comunale anche nei periodi in cui l’ascensore è temporaneamente inutilizzabile.

«Vogliamo un Comune accessibile a tutti. Sono orgoglioso che tutti i miei concittadini possano entrare nella loro casa comunale», ha dichiarato il sindaco Gianni, ringraziando l’assessore Gipi Marullo e i dirigenti «che vogliono che questo Paese abbia un’inclusione totale».

L’arrivo del montascale rappresenta una soluzione a supporto dell’accessibilità degli spazi comunali nei periodi in cui l’ascensore è temporaneamente inutilizzabile.